Am Ostersamstag: Segelboot auf der Alten Donau gekentert

Ein Segelausflug am Nachmittag des Ostersamstags nahm in Wien ein unerwartetes Ende. Auf der Alten Donau kenterte ein Boot, wobei fünf Insassen – darunter zwei Kinder – in das kalte Wasser stürzten.

Wie mehrere Medien berichten, gelang es allen fünf Personen, sich aus eigener Kraft ans Ufer zu bringen. Die Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung Wien waren vor Ort. Während die Gruppe den Vorfall körperlich weitgehend unbeschadet überstand, hinterließen die kühlen Wassertemperaturen Spuren. Laut ORF wurden zwei Personen mit leichten Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Das gekenterte Segelboot wurde wieder aufgerichtet.