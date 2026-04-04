Trike-Bike-Unfall auf der B3 in Niederösterreich

Am Samstag, dem 4. April 2026, kam es auf der Donau Straße (B3) im Bereich Grimsing zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Trike-Bike verunfallte. Die Freiwillige Feuerwehr Gossam wurde zur Fahrzeugbergung alarmiert.

Nach einem Trike-Unfall auf der B3 in Grimsing sorgte die Feuerwehr Gossam am Samstag für die Bergung des Fahrzeugs.

Nach einem Trike-Unfall auf der B3 in Grimsing sorgte die Feuerwehr Gossam am Samstag für die Bergung des Fahrzeugs.

„Wir rückten mit 2 Fahrzeugen, einem Abschleppanhänger sowie 16 Einsatzkräften aus“, so die Freiwillige Feuerwehr Gossam in einem Bericht auf Facebook. „Unsere Aufgabe bestand in der Bergung des Fahrzeugs sowie dem sicheren Abtransport auf einen gesicherten Parkplatz“. Der Fahrer sei laut Feuerwehr nur leicht verletzt worden.