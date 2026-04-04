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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Warndreieck auf dem das Wort "Feuerwehr" und ein großes, schwarzes Rufzeichen zu sehen sind.
Nach einem Trike-Unfall auf der B3 in Grimsing sorgte die Feuerwehr Gossam am Samstag für die Bergung des Fahrzeugs.
Grimsing/NÖ
04/04/2026
Leicht verletzt

Trike-Bike-Unfall auf der B3 in Niederösterreich

Am Samstag, dem 4. April 2026, kam es auf der Donau Straße (B3) im Bereich Grimsing zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Trike-Bike verunfallte. Die Freiwillige Feuerwehr Gossam wurde zur Fahrzeugbergung alarmiert.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

„Wir rückten mit 2 Fahrzeugen, einem Abschleppanhänger sowie 16 Einsatzkräften aus“, so die Freiwillige Feuerwehr Gossam in einem Bericht auf Facebook. „Unsere Aufgabe bestand in der Bergung des Fahrzeugs sowie dem sicheren Abtransport auf einen gesicherten Parkplatz“. Der Fahrer sei laut Feuerwehr nur leicht verletzt worden.

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