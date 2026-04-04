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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kärntner Feuerwehr von hinten
Es kam zu einem Unfall.
Melk/Niederösterreich
04/04/2026
Im Einsatz

Auto und Motorrad kollidieren in Niederösterreich

Am Freitagnachmittag, dem 3. April 2026, kam es im Stadtgebiet von Melk zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.27 Uhr kollidierten ein Auto und ein Motorrad.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Die Freiwillige Feuerwehr Melk war vor Ort. Der Feuerwehrarzt war Teil der 14-köpfigen Einsatzmannschaft. Zeitgleich standen auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. In dem Bericht der Feuerwehr auf Facebook heißt es: „Unser Feuerwehrarzt übernahm umgehend die erste Sichtung der beiden beteiligten Personen.“ Weiter: „Ein großer Dank gilt den zahlreichen Ersthelfern, die sich vor unserem Eintreffen um die betroffenen Personen sowie um die Absicherung der Unfallstelle gekümmert haben.“

Sicherung der Fahrbahn

Um weitere Gefahren auszuschließen, bauten die Einsatzkräfte einen Brandschutz auf und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Da die Straße durch den Unfall massiv rutschig geworden war, wurde zusätzlich der Wirtschaftshof der Stadt Melk angefordert, um die Fahrbahn professionell zu sichern. Nach dem Abtransport der Fahrzeuge konnte der Verkehrsweg zügig wieder freigegeben werden.

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