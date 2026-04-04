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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Wie wird das Wetter am Sonntag in Wien?
Wien
04/04/2026
Wetterprognose

Ostersonntag in Wien: Kaiserwetter bei fast 25 Grad

Wien darf sich auf einen warmen Ostersonntag freuen. Das zeigt die Prognose der GeoSphere Austria.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Am Sonntag, den 5. April 2026, dominiert in der Bundeshauptstadt strahlender Sonnenschein. Trübe Wolkenfelder haben keine Chance: „Ganztägig scheint die Sonne, nur wenige und harmlose Wolken zieren den Himmel“, so die Prognose von der GeoSphere Austria für den Ostertag. Nach milden Frühtemperaturen um 8 Grad klettern die Tageshöchstwerte weiter auf die 24 Grad.

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