Ostersonntag in Wien: Kaiserwetter bei fast 25 Grad

Wien darf sich auf einen warmen Ostersonntag freuen. Das zeigt die Prognose der GeoSphere Austria.

Am Sonntag, den 5. April 2026, dominiert in der Bundeshauptstadt strahlender Sonnenschein. Trübe Wolkenfelder haben keine Chance: „Ganztägig scheint die Sonne, nur wenige und harmlose Wolken zieren den Himmel“, so die Prognose von der GeoSphere Austria für den Ostertag. Nach milden Frühtemperaturen um 8 Grad klettern die Tageshöchstwerte weiter auf die 24 Grad.