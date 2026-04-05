Zu schnell, unter Drogen: Junge Männer bei Unfall nicht angeschnallt

Bei einem Unfall im Bezirk Tulln hat es Samstagnachmittag, am 4. April 2026, zwei Verletzte gegeben. Der Lenker, ein 17-jähriger Mann aus Tulln, hatte keinen Führerschein und stand wohl unter Drogeneinfluss, berichtet die Polizei.

Die beiden wurden verletzt und mussten von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden wurden verletzt und mussten von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 14.30 Uhr war ein 17-jähriger afghanischer Staatsbürger aus Tulln (Niederösterreich) am Karsamstag mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto und ohne gültigen Führerschein auf der B14 in Maria Guggnig (Bezirk Tulln) unterwegs. Dort verlor er „offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“, so die Polizei nun, die Kontrolle über das Auto und krachte an der rechten Straßenseite in einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geschleudert.

Junge Männer wurden verletzt

Sowohl der Lenker als auch der 18-jährige syrische Beifahrer (ebenfalls aus Tulln) hatten sich nicht angeschnallt und wurden bei dem Unfall verletzt. Beide mussten ins Landesklinikum Tulln gebracht werden, am Auto entstand Totalschaden. Beim Lenker wurde auch eine Beeinträchtigung durch Drogen festgestellt, weshalb eine Blutabnahme angeordnet wurde.

Vier gestohlene Kennzeichen im Auto

Zusätzlich konnten im Fahrzeug auch vier Stück gestohlener Kennzeichen gefunden und sichergestellt werden. Der 18-jährige Beifahrer hatte außerdem Drogen dabei. Nun sind noch weitere Ermittlungen notwendig – insbesondere wegen der gestohlenen Kennzeichen und nach dem Suchtmittelgesetz.