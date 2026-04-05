ORF-Beitrag, 1-2-3 Transporter: Wo die AK den Burgenländern geholfen hat

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Burgenland hat kürzlich Bilanz über das Jahr 2025 gezogen. Insgesamt konnte man für die Menschen im Bundesland 122.624 Euro erkämpfen.

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer zieht Bilanz und zeigt, zu welchen Themen 2025 besonders viele Anfragen gekommen sind.

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer zieht Bilanz und zeigt, zu welchen Themen 2025 besonders viele Anfragen gekommen sind.

Einer jener Fälle, den man nun explizit aufzählt, handelt vom mittlerweile insolventen Autoverleih 1-2-3 Transporter – auch wir haben im Vorjahr mehrmals berichtet. Die AK spricht in diesem Zusammenhang von „seltsamen Geschäftspraktiken“. Dabei seien die Kosten fürs Ausleihen prinzipiell günstig gewesen. Teuer wurde es erst durch den „Strafenkatalog“ für Kunden und die oft erst spät oder gar nicht zurückgezahlte Kaution in der Höhe von 1.000 Euro. Während man eine Zeit lang noch erfolgreich intervenieren konnte, war irgendwann Schluss. Von der Insolvenz waren zahlreiche Geschädigte betroffen, so die Konsumentenschützer.

Klage gegen Kreditbearbeitungsgebühren erfolgreich

Teilweise erfolgreich war man auch im Kampf gegen ungerechtfertigte Gebühren und Klauseln in Kreditverträgen. Gegen Letztere hat man eine Klage angestrebt und erwirkt, dass die betroffenen Banken die bei Vertragsschluss einkassierten Kreditbearbeitungsgebühren wieder zurückzahlen mussten. Dieses Thema wird die Konsumentenschützer wohl auch im Jahr 2026 weiterhin begleiten, mehrere Verfahren gegen andere Banken laufen derzeit.

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Auch ORF-Beitrag weit oben in der Hitliste

Weit oben auf der Hitliste der Anfragen stand übrigens auch das ORF-Beitragsservice (OBS). Die ärgsten Kinderkrankheiten bei der Einhebung seien zwar abgemildert gewesen, dennoch gab es auch 2025 weiterhin zahlreiche Anfragen und Beschwerden wegen nicht zugeordneter Zahlungen, doppelter Zahlungen oder Diskrepanzen bei Befreiungen. Mehr zu den Problemen, die es beim ORF-Beitrag in den letzten Jahren so gegeben hat auch hier auf 5min.at: „Marke unbekannt“: Österreicher schmeißen ORF-Rechnung weg. Ebenfalls durch das letzte Jahr begleitet hat die Konsumentenschützer das Thema „Besitzstörung“ bzw. „Abzocke bei Parkplätzen“, wie sie es nennen. Hier hat eine Gesetzesänderung allerdings Abhilfe geschaffen.

Die Bilanz des AK-Konsumentenschutzes im Burgenland

Insgesamt wurden im Vorjahr im Burgenland 5.744 telefonische, persönliche und schriftliche Beratungen im Konsumentenschutz durchgeführt, heißt es in einer Aussendung. Gleichzeitig hat man auch 476 Mal interveniert und so den Burgenländern nicht weniger als 122.624 Euro erkämpft.