Österreicher arbeitet bei „Scheinfirma“, Staat will 7.000 Euro von ihm

Rund 7.000 Euro an Lohnsteuer hat der Staat von einem Österreicher zurückverlangt, weil er in einer "Scheinfirma" gearbeitet hat. Der Betroffene ging zur Arbeiterkammer (AK), die ihm beim Rechtsmittel helfen konnte.

Seit mittlerweile einem Monat ist der Steuerausgleich für das Vorjahr für alle Menschen in Österreich möglich, mit Ende Februar mussten Arbeitgeber und auszahlende Stellen alles beim Finanzamt eingemeldet haben. Wir haben nun bei der Arbeiterkammer (AK) Wien bezüglich einer ersten Bilanz nachgefragt und diese kann sich sehen lassen. Rund 2.200 Termine zum Steuerausgleich hatte man im März, auch die Monate April und Mai sind bereits überwiegend ausgebucht. Besondern hoch war etwa eine Gutschrift, die ein Wiener bekam, der unter anderem den Alleinverdienerabsetzbetrag und den Familienbonus Plus für zwei Kinder geltend machte. Alles dazu hier: 2 Kinder, 9.000 Euro: Familienvater holt sich jede Menge Geld zurück.

Arbeitnehmer bekommt erst Gutschrift, soll dann zahlen

Gleichzeitig berichtet AK-Steuerexpertin Dominique Feigl auf Nachfrage von 5 Minuten von einem äußerst kuriosen Fall, wo man beim Rechtsmittel gegen den Bescheid geholfen hat. Der betroffene Arbeitnehmer hatte dabei ganz normale seine Arbeitnehmerveranlagung gemacht und eine kleine Gutschrift erhalten. Später wurde das Unternehmen, in dem er gearbeitet hat, dann rückwirkend zum Scheinunternehmen erklärt. Das Finanzamt hat die gesamte anrechenbare Lohnsteuer aus dem Jahreslohnzettel storniert.

„Der neue Bescheid ergab auf einmal eine Nachforderung von rund 7.000 Euro, weil die Lohnsteuer gefehlt hat“, erinnert sich Feigl gegenüber 5 Minuten.

„Das Finanzamt hat nochmals einen Bescheid erlassen…“

Mit Hilfe der AK Wien hat der Mann daraufhin eine Beschwerde formuliert. Er musste dem Finanzamt immerhin glaubhaft machen, dass er eben sehr wohl in dem Betrieb gearbeitet hat und die Lohnsteuer eben bereits bezahlt worden ist. Und der Fall nahm dann doch noch eine gute Wendung, erklärt die Steuerexpertin: „Das Finanzamt hat nochmals einen Bescheid erlassen, in dem die Lohnsteuer nunmehr wieder berücksichtigt wurde und der Rückstand am Steuerkonto war somit wieder ausgeglichen.“

Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen? Ja, schon mehrmals Ja, einmal Nein, noch nie Ich arbeite noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Warum sich Menschen beim Steuerausgleich Hilfe holen

Arbeitnehmer würden übrigens im Rahmen des Steuerausgleichs vor allem „aufgrund der hohen Komplexität“ zur AK gehen – vor allem, wenn man Kinder hat. Das beste Beispiel dafür ist ein Vorarlberger, der jahrelang nie von selbst Geld zurück wollte, bis ein Kind kam und er zur AK ging und sich beraten ließ. Daraufhin hat er auch für die Jahre davor viel Geld zurückbekommen. Alles dazu hier auf 5min.at: Jungpapa macht Steuerausgleich nie selbst: AK korrigiert teuren Fehler.

Video: Schritt-für-Schritt-Anleitung der AK hilft beim Steuerausgleich

Ein anderes Thema, weshalb viele Menschen die Hilfe der Experten in Anspruch nehmen, ist „alles was mit Arbeiten im Ausland oder Arbeiten in Österreich für einen ausländischen Arbeitgeber zu tun hat“, so Feigl. Dann benötigt man nämlich auch noch die Beilage L1i und in den meisten Fällen noch Kenntnisse über die Regelungen im Doppelbesteuerungsabkommen. Für Hilfe beim Steuerausgleich muss man übrigens nicht zwingend zur Arbeiterkammer gehen. Diese hat nämlich auch eine knapp 30 Minuten lange Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Youtube hochgeladen. Diese findet ihr folgend. Die wichtigsten Neuerungen und Co. zum Steuerausgleich könnt ihr auch hier bei uns nachlesen: Ab 1. März: Steuerausgleich steht an – was du alles wissen musst.