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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Berufsrettung Wien in der Nacht von vorne mit Blaulicht.
Von der Rettung wurde der schwer verletzte Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht.
Wien / 20. Bezirk
05/04/2026
Schwer verletzt

Wiener (37) am Bahnsteig ausgeraubt und liegen gelassen

Ein 37-jähriger Mann wurde am Bahnhof Triasengasse in Wien-Brigittenau Samstagabend, am 4. April 2026 gegen 21.30 Uhr, ausgeraubt und schwer verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Vier bisher unbekannte Männer haben den 37-Jährigen von hinten attackiert, getreten und ihm sein Handy abgenommen. Anschließend sind sie geflohen, das Opfer ließen sie schwer verletzt am Bahnsteig zurück, berichtet die Polizei. Ein Zeuge der Tat wählte den Notruf und eilte dem Verletzten zu Hilfe. Das Opfer wurde schließlich von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, die Sofortfahndung der Polizei verlief negativ. Das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen übernommen.

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