Wiener (37) am Bahnsteig ausgeraubt und liegen gelassen

Vier bisher unbekannte Männer haben den 37-Jährigen von hinten attackiert, getreten und ihm sein Handy abgenommen. Anschließend sind sie geflohen, das Opfer ließen sie schwer verletzt am Bahnsteig zurück, berichtet die Polizei. Ein Zeuge der Tat wählte den Notruf und eilte dem Verletzten zu Hilfe. Das Opfer wurde schließlich von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, die Sofortfahndung der Polizei verlief negativ. Das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen übernommen.