Ende Dezember schwer verprügelt: 25-Jähriger erkennt Angreifer wieder

In Wien-Meidling wurde Ende Dezember 2025 ein 25-Jähriger verprügelt und schwer verletzt. Am Abend des Karsamstag, 4. April 2026, hat das Opfer zwei der Angreifer wiedererkannt und die Polizei gerufen.

Es war am 29. Dezember 2025, als der 25-Jährige von drei Unbekannten in der Schönbrunner Straße verprügelt wurde. Die Polizei fahndete nach ihnen, konnte aber niemanden finden. Am Abend des 4. April 2026 erkannte der Verprügelte gegen 21.15 Uhr in der Nähe der damaligen Tatörtlichkeit zwei der Angreifer wieder. Als die Polizei wenig später eintraf, hatten sich die Tatverdächtigen bereits in Richtung des 15. Bezirks entfernt.

Tatverdächtige sehen Streifenwagen und flüchten

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten sie in der Kelinggasse die mutmaßlichen Täter finden. Als diese den Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie, einer der beiden konnte allerdings nach kurzer Verfolgung von den Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen 19-Jährigen, der bereits polizeibekannt war. Nach den beiden anderen wird weiterhin gefahndet. Der junge Mann wurde nun wegen Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.