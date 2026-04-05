In flagranti erwischt: Polizei sieht Drogenhandel, schreitet sofort ein

Nach einem Drogenhandel am Reumannplatz in Wien-Favoriten wurden sowohl der Verkäufer als auch der Käufer Samstagabend, am 4. April 2026 gegen 21.10 Uhr, angehalten und angezeigt.

Im Zuge einer Schwerpunktaktion am Reumannplatz konnten die Beamten in den späten Samstagabendstunden den Drogenhandel beobachten und rasch einschreiten. Dadurch konnten sowohl der mutmaßliche Verkäufer, ein 27-jähriger Syrer, als auch der mutmaßliche Käufer, ein 18-jähriger Ukrainer, angehalten werden. Beim mutmaßlichen Verkäufer fanden die Polizisten zwei Beutel mit Drogen sowie das Bargeld aus dem vorangegangenen Verkauf.

Mutmaßlicher Käufer gibt Drogen freiwillig her

Der mutmaßliche Drogenhändler wurde daraufhin vorläufig festgenommen, der 18-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten geständig und gab ihnen die gerade gekauften Drogen freiwillig. Beide Männer wurden angezeigt, die weitere Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt übernommen.