Von Drogendealer ausgeraubt: Opfer (18) verfolgte Täter

Eine 18-Jährige wurde in Wien von einem Mann bedroht und ausgeraubt. Dank ihrer schnellen Reaktion konnte die Polizei den Täter wenig später festnehmen. Der Mann hatte 2,6 Promille.

Der 35-Jährige, bei dem eine Alkoholisierung von 2,6 Promille festgestellt werden konnte, wurde wegen des Verdachts des Raubes und des Diebstahls angezeigt.

Der 35-Jährige, bei dem eine Alkoholisierung von 2,6 Promille festgestellt werden konnte, wurde wegen des Verdachts des Raubes und des Diebstahls angezeigt.

Eine junge Frau wurde am Karsamstag auf der Straße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der sie zunächst um ein Feuerzeug bat und ihr anschließend Suchtmittel zum Kauf anbot. Als die 18-Jährige ablehnte, bedrohte der Mann sie mit erhobener Faust und forderte Geld von ihr. Nachdem die verängstigte Frau dem Täter den geringen Bargeldbetrag, den sie bei sich hatte, aushändigte, flüchtete der Mann zu Fuß.

18-Jährige verfolgte Täter

Die 18-Jährige verfolgte den Täter bis zur nahegelegenen Schnellbahnstation St. Marx und verständigte die Polizei. Aufgrund der konkreten Personsbeschreibung konnten die kurz darauf eingetroffenen Beamten den 35-jährigen Tatverdächtigen (Sta.: Ungarn) am Bahnsteig anhalten und vorläufig festnehmen.

Täter war alkoholisiert

Im Zuge der Durchsuchung seiner Umhängetasche wurde das geraubte Bargeld sowie ein mutmaßlich gestohlenes Mobiltelefon vorgefunden und sichergestellt. In weiterer Folge konnte dessen rechtmäßige Eigentümerin ausgeforscht werden. Die 55-Jährige gab an, dass ihr das Mobiltelefon am Nachmittag auf einer Zugfahrt von Linz nach Ungarn gestohlen worden war. Der 35-Jährige, bei dem eine Alkoholisierung von 2,6 Promille festgestellt werden konnte, wurde wegen des Verdachts des Raubes und des Diebstahls angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 13:19 Uhr aktualisiert