18-Jährige will Taxifahrt nicht zahlen, wird zur Polizei gefahren

Ein Taxi-Fahrgast verunreinigte in Wien-Ottakring in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. April 2026, das Fahrzeug und weigerte sich, zu zahlen. Der Taxifahrer fuhr mit ihr kurzerhand vor die nächste Poilzeiinspektion.

Es war die Nacht auf Samstag, 4. April 2026, gegen 4.15 Uhr, als ein Taxi vor einer Polizeiinspektion im 16. Wiener Bezirk anhielt. In diesem war eine junge Frau, die nicht nur das Fahrzeug grob verunreinigte, wie die Polizei berichtet, sondern auch noch die Reinigungskosten und die Fahrt selbst nicht zahlen wollte. Gegenüber den Beamten zeigte sich die augenscheinlich betrunkene, 18-jährige Serbin unkooperativ und aggressiv.

18-Jährige fasst mehrere Anzeigen aus

Sie schrie laut herum, beschimpfte die Polizisten und spuckte mehrfach in deren Richtung. Daher wurde sie schließlich festgenommen, wobei sie sich ebenfalls heftig wehrte und wild um sich trat. Auch in der Zelle wurde sie nicht ruhig. Bei ihr wurde eine Alkoholisierung von 2,1 Promille festgestellt. Die Fahrt- sowie Reinigungskosten wurden schließlich von der Mutter der jungen Frau entrichtet, die 18-Jährige wurde wegen Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehrerer verwaltungsrechtlicher Übertretungen angezeigt.