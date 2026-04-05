Schwere Vorwürfe: Lieferant kam nackt aus dem Badezimmer

In Wien-Hernals kam es am Gründonnerstag zu einem Zwischenfall. Eine 35-Jährige bestellte Katzenfutter auf Lieferando. Das geht aus einem Bericht der Kronen Zeitung hervor. Dabei soll es zu unerwünschter Berührung an der Brust gekommen sein. Dies hielt die Kundin zunächst für ein Versehen, darum ließ sie ihm die Toilette benutzen. Doch was dann geschah, damit hätte wohl niemand gerechnet. Der Zusteller soll wieder nackt aus der Toilette herausgekommen sein. Die Wohnung soll er ebenso erst nach mehrfacher Aufforderung verlassen haben. Wie mehrere Medien berichten soll die Polizei gegen sexuelle Belästigung mit geschlechtlicher Handlung ermitteln. Auch Lieferando unterstützt die Aufklärung.