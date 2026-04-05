Abgängig in Wien: 68-Jähriger vermisst

"Österreich findet euch" bittet um die Unterstützung der Bevölkerung. Seit dem Nachmittag des 4. April 2026 wird der 68-jährige Ahmed U. aus Wien vermisst.

Der Vermisste wurde zuletzt am Samstag, dem 4. April 2026, gegen 15.54 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Laut „Österreich findet euch“ auf Facebook: „Er ist 175-180 cm groß und hat graue Haare“. Ebenso soll er einen dunkelgrünen Pullover mit Zipp von der Brust bis zum Kragen, schwarze Jeans und dunkelblaue Sportschuhe getragen haben. „Bei Sichtungen oder Hinweisen bitte die Polizei verständigen“, so im Betrag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 16:15 Uhr aktualisiert