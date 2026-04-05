Brandeinsatz am Ostersonntag: Misthaufen hielt Feuerwehren in Atem

Am 5. April 2026 um 16.03 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Großweißenbach zur Unterstützung der Kameraden aus Rohrenreith alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „B1 – Brand im Freien“. Ziel des Einsatzes war ein brennender Misthaufen, der eine Rauchentwicklung im Ortsgebiet verursachte.

Nachlöscharbeiten mit Wärmebildkamera

Beim Eintreffen der FF Großweißenbach am Einsatzort hatten die Einsatzkräfte aus Rohrenreith die Flammen bereits unter Kontrolle gebracht. Die Aufgabe bestand darin, bei den aufwendigen Nachlöscharbeiten mitzuhelfen. Um sicherzugehen, dass keine Gefahr eines erneuten Ausbruchs bestand, wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Versteckte Glutnester im Inneren des Misthaufens wurden so aufgespürt und gezielt abgelöscht. Das geht aus einem Posting der FF Großweißenbach auf Facebook hervor. Die FF Großweißenbach rückte mit 16 Mitgliedern und drei Fahrzeugen (RLFA, KRF und MTF) aus.

Im Einsatz standen: