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Symbolfoto von 5min.at: Eine Villacher Feuerwehr im Einsatz
Ein brennender Misthaufen forderte am Sonntagnachmittag die Feuerwehren Großweißenbach und Rohrenreith.
Zwettl/NÖ
05/04/2026
Am Abend

Brandeinsatz am Ostersonntag: Misthaufen hielt Feuerwehren in Atem

Während viele Familien das Osterfest genossen, mussten am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte zu einem Brand im Freien ausrücken.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)

Am 5. April 2026 um 16.03 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Großweißenbach zur Unterstützung der Kameraden aus Rohrenreith alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „B1 – Brand im Freien“. Ziel des Einsatzes war ein brennender Misthaufen, der eine Rauchentwicklung im Ortsgebiet verursachte.

Nachlöscharbeiten mit Wärmebildkamera

Beim Eintreffen der FF Großweißenbach am Einsatzort hatten die Einsatzkräfte aus Rohrenreith die Flammen bereits unter Kontrolle gebracht. Die Aufgabe bestand darin, bei den aufwendigen Nachlöscharbeiten mitzuhelfen. Um sicherzugehen, dass keine Gefahr eines erneuten Ausbruchs bestand, wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Versteckte Glutnester im Inneren des Misthaufens wurden so aufgespürt und gezielt abgelöscht. Das geht aus einem Posting der FF Großweißenbach auf Facebook hervor. Die FF Großweißenbach rückte mit 16 Mitgliedern und drei Fahrzeugen (RLFA, KRF und MTF) aus.

Im Einsatz standen:

  • FF Großweißenbach
  • FF Rohrenreith
  • Polizei Zwettl
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