Wechselhaftes Wetter in Wien: So wird der Ostermontag

Nach dem sommerlichen Rekord-Sonntag zeigt sich der Ostermontag in Wien deutlich gemäßigter. Die Wiener müssen sich auf einen Mix aus Wolken und Wind einstellen, bevor sich am Nachmittag wieder die Sonne durchkämpft.

Laut GeoSphere Austria machen sich „bis zum Vormittag einige Wolken bemerkbar“. Wer einen Spaziergang plant, sollte sich jedoch nicht allzu große Sorgen machen, denn „von ein paar Regentropfen abgesehen bleibt es meistens trocken“.

Sonne setzt sich durch

„Dann nimmt die Bewölkung allmählich ab und die Sonne kommt immer öfter zum Vorschein“, prognostizieren die Experten. Der Wind weht dabei mäßig bis lebhaft aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei milden 13 Grad. Am Nachmittag klettert das Thermometer auf bis zu 17 Grad.