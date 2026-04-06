Ermittlungen: Zehner-Gruppe beraubt vier Männer im Park

Vier Männer wurden am späten Sonntagabend im Wiener Esterházypark von einer zehnköpfigen Gruppe grundlos attackiert, beraubt und dabei leicht verletzt.

Das Landeskriminalamt Wien hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf schweren Raub aufgenommen. Am späten Sonntagabend gegen 22.50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in den Esterházypark (Mariahilf) gerufen, nachdem es dort zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen war.

Angriff ohne Anlass

Vier Männer gaben gegenüber der Polizei an, von einer Gruppe von etwa zehn Personen völlig unvermittelt attackiert und beraubt worden zu sein. Im Zuge des Vorfalls wurde zudem der „PKW eines Opfers bei dem Vorfall beschädigt“. Direkte Zeugen des Übergriffs konnten vor Ort nicht ermittelt werden.

Leichtverletzte in Krankenhäuser gebracht

Die vier Opfer erlitten bei dem Angriff Verletzungen. Laut Polizeibericht wurden die „leicht verletzten Männer vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht“. Die Ermittlung nach der unbekannten Tätergruppe läuft.