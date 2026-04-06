Drogenfahrt während Haftpause: Freigänger in Wien gestoppt

Ein 40-jähriger Freigänger wurde am Sonntag in Wien-Mariahilf unter Drogeneinfluss am Steuer angehalten. Seine Haftunterbrechung wurde daraufhin sofort beendet.

Der Mann war eigentlich auf Freigang und musste direkt zurück ins Gefängnis.

Der Mann war eigentlich auf Freigang und musste direkt zurück ins Gefängnis.

Ein kurzer Ausflug in die Freiheit endete für einen 40-jährigen Österreicher am Sonntagmittag vorzeitig hinter Gittern. Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten kontrollierten den Mann in der Wallgasse (6. Bezirk), nachdem ihnen aufgefallen war, dass dieser ein Auto „augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigt“ in Betrieb nahm.

Bei einer Durchsuchung…

Eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht der Beamten. Zudem stellte sich heraus, dass dem Mann die Lenkberechtigung bereits zuvor entzogen worden war. Bei der Durchsuchung wurden zudem „Drogenersatzstoffe vorgefunden und sichergestellt“.

Wieder in eine Anstalt gebracht

Die Kontrolle hatte für den 40-Jährigen weitreichende Folgen: Er befand sich zum Zeitpunkt der Anhaltung in einer Haftunterbrechung. Nach Rücksprache mit der zuständigen Justizanstalt wurde der „Freigang frühzeitig beendet“ und der Mann umgehend in eine Anstalt zurückgebracht.