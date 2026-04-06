Polizistin bei Festnahme verletzt: 23-Jähriger leistet Widerstand

Nachdem er ein Paar belästigt hatte, versuchte ein 23-Jähriger in Wien vor der Polizei zu flüchten. Eine Beamtin wurde dabei verletzt.

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam es in Wien-Mariahilf zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Zeugen hatten eine Streife in der Gumpendorfer Straße auf einen Mann aufmerksam gemacht, der zuvor „ein Pärchen belästigt haben soll“. Als die Beamten den 23-jährigen Österreicher zur Rede stellen wollten, ignorierte dieser alle Anweisungen und „versuchte schließlich davonzulaufen“.

Anzeige und in Polizeigewahrsam

Bei der anschließenden Anhaltung eskalierte die Situation: Der Mann leistete „erheblichen Widerstand“ und verletzte dabei eine Polizistin so schwer, dass diese ihren „Dienst nicht fortsetzen“ konnte und im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er wird nun wegen des „Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung“ angezeigt und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.