Randale in Wiener Innenstadt: Aggressiver Lokal-Gast festgenommen

Ein 34-jähriger Mann randalierte am Sonntagabend in einem Lokal in der Wiener Innenstadt. Bei seiner Festnahme attackierte er die Beamten.

Ein Lokalbesuch am Laurenzerberg endete für einen 34-jährigen Österreicher am Sonntagabend in der Polizeistation. Gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei gerufen, da der Mann ein Lokal nicht verlassen wollte. Nachdem er den Ort zunächst freiwillig verlassen hatte, kehrte er kurz darauf zurück und „begann erneut, Probleme zu machen“. Das geht aus einer Aussendung der Wiener Polizei hervor.

Trotz mehrfacher Aufforderung …

… weigerte sich der Mann zu gehen und zeigte sich „zunehmend aggressiv“. Er beleidigte die Einsatzkräfte lautstark und machte wiederholt aggressive Bewegungen gegen die Beamten. Schließlich wurde der „augenscheinlich alkoholisierte Mann“ festgenommen und in eine Polizeiinspektion gebracht.

In der Wache…

… versuchte der Verdächtige, einen Beamten „durch einen Fußtritt und einen Kopfstoß zu attackieren“. Der 34-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen angezeigt. Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.