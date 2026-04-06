Kastenwagen-Lenker rammt Taxi – Fahrerflucht nach Kollision

Nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi am Sonntagabend in Favoriten flüchtete ein Kastenwagen-Lenker vom Unfallort. Der Taxi-Fahrer wurde verletzt.

Am späten Sonntagabend gegen 22.35 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Van-der-Nüll-Gasse und Troststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Kastenwagen kollidierte mit einem Taxi, wobei der „Taxi-Lenker bei dem Unfall leicht verletzt“ wurde. Der Mann musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das geht aus einer Aussendung der Wiener Polizei hervor.

Ermittlungen wurden aufgenommen

Anstatt anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt fort und „flüchtete mit seinem Kastenwagen vom Unfallort“. Auf seiner Flucht rammte er zudem zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese erheblich. Der „öffentliche Linienverkehr im dortigen Bereich war für die Dauer des Einsatzes unterbrochen“. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird „gegen den fahrerflüchtigen Lenker ermittelt“.