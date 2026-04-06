573 Gemeinden, 573 Fotos: Gerald Stutz bereiste ganz Niederösterreich

Gerald Stutz hat die Welt 36-mal umrundet, doch sein neuestes Abenteuer führte ihn durch alle 573 Gemeinden Niederösterreichs. Ausgestattet mit seiner Kamera lichtete sich der gebürtige Hausruckviertler bei jedem Stopp vor der jeweiligen Ortstafel ab. Für diesen besonderen „Reisebericht aus erster Hand“ luden ihn Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing nun ins Landhaus St. Pölten ein.

Ein Lebensprojekt

„Wer alle Gemeinden dieser Republik gesehen hat, weiß, wo es am schönsten ist“, betonte Mikl-Leitner und lobte Stutz dafür, die regionale Gastfreundschaft und Kulinarik sichtlich genossen zu haben. Auch Karl Wilfing, der Stutz zufällig in Schrattenberg traf, zeigte sich beeindruckt: „Gerald Stutz hat bewiesen, dass man nicht immer in die Ferne schweifen muss, um das Besondere zu finden.“ Für Stutz ist die Reise ein Lebensprojekt: Er will alle 2.092 Gemeinden Österreichs besuchen – 1.786 hat er bereits geschafft.