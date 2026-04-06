Tragödie: Beifahrer stirbt bei schwerem Aufprall

Nach einem heftigen Aufprall gegen einen Anpralldämpfer bei Korneuburg verstarb ein Beifahrer noch an der Unfallstelle. Die Trümmerteile lagen weit verstreut.

Am Montagmorgen, den 6. April 2026, kam es auf der Autobahn vor dem Tunnel Kreuzenstein (NÖ) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg zu einer Menschenrettung alarmiert, nachdem ein Auto mit der Beifahrerseite mit unbekannter Geschwindigkeit gegen einen Anpralldämpfer geprallt war.

Jede Hilfe kam zu spät…

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass das Fahrzeug in Richtung der Mittelleitschiene geschleudert wurde. Für die Person auf dem Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät: Sie „erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen“, so die FF Korneuburg in einem Bericht auf Facebook. Der Fahrer wurde verletzt, vom Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten rund eine Stunde, da „Fahrzeugteile über mehrere hundert Meter verstreut waren“.