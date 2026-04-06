Meilenstein in Simmering: Erster „Gemeindebau NEU“ geht in die Vergabe

In der Simmeringer Hoefftgasse startet die Vergabe für den ersten „Gemeindebau NEU“ des Bezirks. Das Projekt setzt auf Klimaschutz und soziale Sicherheit.

Wien setzt ein Zeichen für leistbaren Wohnraum: In der Hoefftgasse 8 in Simmering hat die Vergabe für den ersten „Gemeindebau NEU“ des Bezirks begonnen. Das Projekt erweitert die bestehende Anlage am Muhrhoferweg und bietet Wohnungen mit 1 bis 5 Zimmern sowie privaten Freiflächen.

„Hohe Wohnqualität mit leistbaren Mieten“

Besonderes Augenmerk wurde auf Nachhaltigkeit gelegt. Laut Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch verbindet der Bau „hohe Wohnqualität mit leistbaren Mieten“ und bietet Sicherheit durch unbefristete Verträge ohne Kaution. Das ökologische Konzept umfasst eine Photovoltaikanlage, Fassadenbegrünung und Gemeinschaftsgärten. Auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigt sich begeistert von dem „Vorzeigemodell für alle Generationen“, das zudem neue Infrastruktur und Grünflächen für das gesamte Grätzl bringt. Aktuell befinden sich stadtweit über 1.000 weitere Gemeindewohnungen im Bau. Interessierte mit einem Wiener Wohn-Ticket können sich ab sofort über die Wohnberatung Wien für ein Objekt in der Hoefftgasse anmelden.