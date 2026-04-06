Spitzenforschung „Made in Wiener Neustadt“

Technologien aus der Grundlagenforschung bilden zunehmend die Basis für Anwendungen wie quantenbasierte Sensorik oder neue Methoden der Weltraumerforschung. Voraussetzung dafür sind hochsensitive Systeme, die selbst kleinste physikalische Signale messen können. An der FH Wiener Neustadt sowie ihrer Forschungstochter FOTEC wird an solchen Schlüsseltechnologien im Rahmen von Doktoratsprojekten gemeinsam mit nationalen und internationalen Universitäten gearbeitet. Die Basis dafür bildet das Kompetenzzentrum für Custom Semiconductor Technology, an dem in den vergangenen Jahren eine Forschungsumgebung aufgebaut wurde, die Entwicklung, Fertigung und Charakterisierung maßgeschneiderter Halbleiter- und Sensorsysteme am Standort Wiener Neustadt vereint.

Zukunftssichere Forschungsfinanzierung gefordert

Programme wie das vom FWF geförderte Projekt Scies4Free, das gemeinsam mit der TU Wien umgesetzt wird, greifen diese Entwicklung auf. Hier arbeiten derzeit fünf PhD-Studierende an Quantensensoren zur Detektion einzelner Photonen und Elektronen mit Anwendungen von der Grundlagenphysik bis hin zur quantenbasierten Sensorik zur Detektion kleinster Magnetfelder. Weitere Doktoratsstudierende arbeiten in EU-geförderten Projekten im Rahmen des Marie Skl̸odowska-Curie Programmes sowie in ESA-geförderten Projekten an der Entwicklung neuartiger Detektoren für die Beobachtung von Exoplaneten sowie an der Integration von Gravitationssensoren zur Entdeckung von Bodenschätzen.

Internationale Forschungsprojekte

Diese thematische Bandbreite spiegelt sich auch in den internationalen Forschungsprojekten am CSCT-Kompetenzzentrum wider, wo die Wissenschaftler Wolfgang Treberspurg und Christian Koller an der Entwicklung und Umsetzung hochpräziser Halbleiter- und Sensorsysteme arbeiten. Dabei werden physikalische Fragestellungen mit mikroelektronischem Design, Simulation und praktischer Umsetzung eng miteinander verknüpft.

Ausbau der Forschungsaktivitäten und Förderungen

Die bestehenden Doktoratsprojekte zeigen, dass die notwendigen Strukturen für Forschung auf höchstem Niveau bereits vorhanden sind. Um diese Entwicklung langfristig abzusichern, ist insbesondere eine tragfähige und zukunftssichere Forschungsfinanzierung entscheidend. Die FH Wiener Neustadt setzt daher weiterhin auf den Ausbau ihrer Forschungsaktivitäten und die gezielte Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses, um Innovation und Know-how nachhaltig in der Region zu verankern.