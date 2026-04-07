Frühlingssonne über Wien: Dienstag bringt strahlendes Wetter

Laut GeoSphere Austria erwartet Wien ein sonniger Dienstag. Nach kühlen Morgenstunden klettern die Temperaturen bei schwachem bis mäßigem Wind auf 17 Grad.

Wien erwartet am Dienstag, dem 7. April 2026, ein freundlicher Frühlingstag. Laut der Prognose von GeoSphere Austria geht es „strahlend sonnig durch den Tag“, wobei kaum eine Wolke den Himmel trüben dürfte. Nach kühlen Frühtemperaturen um 5 Grad klettert das Thermometer im Tagesverlauf auf angenehme 17 Grad.