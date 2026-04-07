Auto stürzt in Fluss – Lenker schwer verletzt

Ein 43-jähriger Auto-Lenker kam am Montagabend bei Gmünd von der Fahrbahn ab und landete im Fluss Lainsitz. Ersthelfer und die Polizei retteten ihn aus dem sinkenden Auto.

Nachdem sein Auto in die Lainsitz stürzte, befreiten Zeugen einen schwer verletzten Mann aus dem sinkenden Fahrzeug.

Nachdem sein Auto in die Lainsitz stürzte, befreiten Zeugen einen schwer verletzten Mann aus dem sinkenden Fahrzeug.

Am Montagabend, dem 6. April 2026, kam es auf der Landesstraße 62 im Bezirk Gmünd (Niederösterreich) zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann war gegen 18.20 Uhr in Fahrtrichtung Breitensee unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen querte ein Feld und stürzte schließlich über eine Böschung direkt in den Fluss Lainsitz.

Rettung aus dem sinkenden Fahrzeug

„Zufällig vorbeikommende Zeugen bemerkten das untergehende Fahrzeug und setzten die Rettungskette in Gang“, so die Landespolizei Niederösterreich in einer aktuellen Aussendung. Gemeinsam mit einem Bediensteten der Polizeiinspektion Gmünd gelang es den Ersthelfern, den schwer verletzten Lenker aus dem Auto zu befreien und sicher ans Ufer zu bringen.

Abtransport mit dem Hubschrauber

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 43-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 in das Universitätsklinikum Linz geflogen. „Der Pkw wurde im Anschluss durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Lainsitz geborgen“, so abschließend.