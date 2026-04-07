Schwerer Sturz mit E-Scooter: 16-Jährige in Wiener Klinik geflogen

Nach einem schweren Sturz auf einem Güterweg im Bezirk Hollabrunn musste eine Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber nach Wien geflogen werden.

Am Sonntagnachmittag, dem 5. April 2026, kam es im Gemeindegebiet von Hadres zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Eine 16-Jährige war gegen 15.40 Uhr auf einem Güterweg in Richtung Obritz (Niederösterreich) unterwegs. Auf dem Scooter befand sich zudem ein 14-jähriger Mitfahrer, der hinter der Lenkerin stand.

Spaziergängerin leistete Erste Hilfe

Auf einem geraden und ebenen Wegstück kam die Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. „Die 16-Jährige stürzte auf den Asphalt und der 14-Jährige in ein angrenzendes Feld“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Eine aufmerksame Spaziergängerin leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. „Die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Der 14-Jährige blieb unverletzt“, so abschließend.