Nach Bluttat in Sooß: Ehemann zeigt sich geständig

Ein erschütterndes Gewaltverbrechen in Sooß (Niederösterreich) fordert das Leben einer 38-jährigen vierfachen Mutter. Der getrennt lebende Ehemann wurde bereits festgenommen und soll die Tat gestanden haben.

Am Ostersonntag gegen 18.30 Uhr wurde eine 38-jährige Frau mit Stich- und Schussverletzungen tot im Garten eines Wohnhauses in Sooß (NÖ) aufgefunden. Sie war vierfache Mutter. Der verdächtigte 47-jährige Ehemann ist bereits gefasst worden und befindet sich derzeit in U-Haft. Das Motiv ist noch unbekannt, man wisse jedoch, dass es zwischen dem getrennt lebenden Paar des Öfteren zu einem Streit gekommen sein soll. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Geständnis des Ehemannes

Laut den NÖN hatte der Ehemann selbst die Polizei verständigt und soll nach aktuellem Stand geständig sein. Ebenso soll eine 9-mm-Pistole sichergestellt worden sein, die er vermutlich illegal besessen hatte. Es gilt die Unschuldsvermutung.