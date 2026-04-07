Raub: Unbekannter reißt 45-Jährigen aus Rollstuhl und flüchtet mit Beute

Ein 45-jähriger Rollstuhlfahrer wurde am Sonntagnachmittag in einem Park in Wien-Meidling brutal attackiert und aus seinem Gefährt gezerrt.

Das Landeskriminalamt Wien hat Ermittlungen nach einem schweren Raub in Wien-Meidling aufgenommen. Ein 45-jähriger Mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wurde am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr Opfer einer brutalen Attacke.

Opfer aus Rollstuhl gezerrt

Der Vorfall ereignete sich in einem Park in der Nähe eines Spielplatzes. Ein derzeit unbekannter Täter schlug dem 45-Jährigen mehrfach ins Gesicht und versuchte, ihm die Umhängetasche zu entreißen. Um an die Wertgegenstände zu gelangen, zog der Angreifer das Opfer aus seinem Rollstuhl. „Der Tatverdächtige nahm die Tasche mit den Wertgegenständen an sich, ließ den Mann am Boden liegen und flüchtete“, so die Wiener Polizei.

So sieht der Täter aus: Größe: ca. 180 cm

Haare: schwarz, kurz

Statur: normale Statur

Alter: zwischen 20 und 30 Jahre alt

Rollstuhlfahrer leicht verletzt

Das Opfer erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen, lehnte jedoch die Behandlung durch einen Rettungsdienst ab. Die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes Wien führt die weiteren Erhebungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 12:51 Uhr aktualisiert