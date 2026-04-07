17-Jährige Wienerin in eigener Wohnung vergewaltigt – 10 Jahre Haft

Er verfolgte sein Opfer tagelang von der U-Bahn bis nach Hause, brach ein und vergewaltigte sie: Ein 31-Jähriger erhielt nun die Strafe für seine Taten.

Ein 31-jähriger Mann ist zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ebenso wird ihm eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum vorgeschrieben. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor.

Was war geschehen?

Er soll eine 17-jährige Wienerin mehrfach vergewaltigt haben. Dabei soll er ihre Wohnung aufgebrochen, sie geweckt und mit einem Messer bedroht haben. Danach flüchtete er wieder. Das ganze soll sich im August des letzten Jahres abgespielt haben. Der 31-Jährige habe die 17-Jährige in der U-Bahn gesehen und sie mehrere Tage verfolgt. Wie aus Medien hervorgeht war er seiner Tat geständig.

