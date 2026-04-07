Eskalation im Laufhaus: 31-Jähriger bewirft Polizisten mit Diebesgut

Am späten Montagabend, dem 6. April 2026, kam es in Wien-Brigittenau zu einem Zwischenfall in einem Laufhaus. Ein 31-jähriger Kunde zeigte sich mit einer Dienstleistung unzufrieden, woraufhin die Situation gegen 22.15 Uhr eskalierte. Der Mann beschwerte sich lautstark, packte eine Mitarbeiterin am Arm und entwendete Einrichtungsgegenstände aus dem Lokal. Anschließend flüchtete er in Richtung Donaukanal. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten den Verdächtigen wenig später im Bereich der Klosterneuburger Straße antreffen.

Angriff auf Beamte

Anstatt sich zu ergeben, leistete der 31-Jährige Widerstand: Er bewarf die Polizisten mit einem Kerzenständer und zwei kleinen Skulpturen, die er zuvor gestohlen hatte. Auf seiner weiteren Flucht sprang er über eine Leitplanke direkt auf die Donaukanal Straße. Mehrere Autofahrer mussten Notbremsungen einleiten, um eine Kollision mit dem Flüchtenden zu verhindern. Trotz der gefährlichen Flucht konnten die Beamten den Mann schließlich anhalten und vorläufig festnehmen. „Nach der Vernehmung wurde der Mann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß mehrfach angezeigt“, so die Wiener Polizei.