20-Jähriger liefert sich rasante Fahrt im Kastenwagen

Am Vormittag des 6. April 2026 führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt einen Verkehrsschwerpunkt im Bereich der Türkenstraße durch. Gegen 10 Uhr geriet dabei ein weißer Kastenwagen ins Visier der Polizisten, da er mit 48 km/h in einer 30er-Zone unterwegs war. Als ein Beamter das Fahrzeug für eine Kontrolle anhalten wollte, reagierte der Lenker nicht, sondern beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug. Zwei Polizisten mussten mit einem Sprung zur Seite ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Wagen zu verhindern. Im Kreuzungsbereich mit der Roßauer Gasse touchierte der Kastenwagen zudem ein parkendes Fahrzeug und beschädigte dieses, setzte die Fahrt aber fort.

Ermittlung des Täters

Wenig später entdeckten die Einsatzkräfte das abgestellte und versperrte Fluchtfahrzeug in der Kolingasse, jedoch ohne den Lenker. Die weiteren Erhebungen führten die Polizei zur Adresse des 47-jährigen Zulassungsbesitzers. Während dieser abstritt, das Fahrzeug gelenkt zu haben, stellte sich heraus, dass sein 20-jähriger Sohn am Steuer gesessen hatte. „Er zeigte sich geständig und wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt“, so die Wiener Polizei.