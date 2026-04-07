35 Mann löschen Brand im zweiten Bezirk

Ein Zimmerbrand in der Nordbahnstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk sorgte am Dienstagmittag für eine starke Rauchentwicklung. Laut einem 5-Minuten-Leser zog der Rauch „durch den ganzen Bezirk“.

Einsatz der Berufsfeuerwehr

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte gegen 13 Uhr mit einem großen Aufgebot zur Einsatzstelle aus. „Insgesamt standen sieben Fahrzeuge und rund 35 Einsatzkräfte im Einsatz“, so die Wiener Berufsfeuerwehr auf Anfrage von 5 Minuten. In der Zwischenzeit konnte das Feuer bereits erfolgreich abgelöscht werden. Aktuell sind noch immer Einsatzkräfte vor Ort. Ob es verletzte Personen gibt, konnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen gegeben werden.