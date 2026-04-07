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/ ©Markus Spiske auf pexels.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Fahrrad mit einem Fahrradschloss.
Ein aufmerksamer Zeuge ermöglichte am Montag die Festnahme eines 26-jährigen Fahrraddiebes in Wien.
5. Bezirk/Wien
07/04/2026
Bespuckt

Mit 2,4 Promille auf Diebestour: Polizei stoppt Fahrraddieb

Mit 2,4 Promille und großer Zerstörungswut: Ein mutmaßlicher Fahrraddieb wurde in Margareten gestoppt. Bei der Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand und versuchte, die Beamten zu bespucken.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Am späten Montagnachmittag des 6. April 2026 beobachtete ein Passant in Wien-Margareten eine ungewöhnliche Tat: Ein 26-Jähriger brach nicht nur ein Fahrradschloss auf, sondern riss mit roher Gewalt den gesamten Fahrradbügel aus der Bodenverankerung. Anschließend flüchtete der Verdächtige mit dem Rad in Richtung Einsiedlergasse.

Widerstand bei der Festnahme

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten den flüchtigen 26-Jährigen wenig später im Bereich des Einsiedlerplatzes stellen. Die Anhaltung gestaltete sich jedoch schwierig: Der Mann versuchte mehrfach, erneut zu flüchten, weshalb die Polizisten Körperkraft anwenden mussten. Während der vorläufigen Festnahme versuchte der Tatverdächtige zudem mehrfach, die Beamten zu bespucken. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,4 Promille. „Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.“, so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

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