14-Jähriger nach Autoeinbruch festgenommen

Ein wachsamer Hausbewohner in Wien-Simmering verhalf der Polizei am frühen Montagmorgen zur Festnahme eines 14-jährigen Autodiebs. Sein Komplize konnte zunächst entkommen.

In den frühen Morgenstunden des 6. April 2026 wurde die Polizei in Wien-Simmering zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl gerufen. Ein aufmerksamer Hausbewohner hatte gegen 3.40 Uhr zwei Männer beobachtet, die sich gewaltsam Zugang zu einem geparkten Fahrzeug verschaffen wollten, und umgehend den Notruf gewählt.

Festnahme nach kurzer Flucht

Mit einer präzisen Personenbeschreibung und der Angabe der Fluchtrichtung konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering einen Verdächtigen in unmittelbarer Nähe stellen. „Der 14-jährige bulgarische Staatsangehörige versuchte trotz Anhaltung erneut zu flüchten, dies gelang ihm jedoch nicht, berichtet die Wiener Polizei. Noch vor Ort zeigte er sich geständig. Die Beamten entdeckten im Nahbereich ein Auto mit einer beschädigter Scheibe. „Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit noch in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten Beschuldigten sind im Gange“, so die Wiener Polizei.