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/ ©Google StreetView
Bild auf 5min.at zeigt den Bahnhof Stockerau
Einstichstellen am Körper erhärten den Verdacht auf eine tödliche Überdosis.
Stockerau/NÖ
07/04/2026
Überdosis?

Lebloser Mann in Zug in Stockerau entdeckt

Am Ostermontag kam es am Bahnhof Stockerau zu einem traurigen Vorfall: Ein Lokführer entdeckte in einem abgestellten Zug einen leblosen 42-jährigen Mann.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Am Bahnhof Stockerau wurde am Ostermontag (6. April 2026) in einem Zug ein lebloser Mann von Einem Lokführer aufgefunden. Wie das Medium NÖN berichtet handelt es sich um einen 42-Jährigen, der aus dem Obdachlosenmilieu stammen sollte. Nach ersten Informationen sollen auch Suchtgiftutensilien und Einstichstellen am Körper gefunden worden sein. Somit stehe ein Verdacht auf Überdosis. Nun wird ermittelt.

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