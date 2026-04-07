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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Viel Sonne und milde Temperaturen prägen den Mittwoch in Wien.
Wien
07/04/2026
Prognose

Sonniger Mittwoch mit bis zu 15 Grad in Wien

Wien startet sonnig in den Mittwoch. Den ganzen Tag über bleibt es freundlich und trocken.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Der Mittwoch, 8. April 2026, zeigt sich in Wien von seiner freundlichen Seite. „Von der Früh weg scheint wieder den ganzen Tag die Sonne“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag bilden sich lediglich ein paar harmlose, flache Haufenwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, frischt am Nachmittag aber etwas aus Nordwest bis Nord auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 1 und 4 Grad, am westlichen Stadtrand ist auch leichter Frost möglich. Tagsüber werden rund 15 Grad erreicht.

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