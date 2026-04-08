Bodypacker mit über einem Kilogramm Kokain im Bauch gestoppt

Spektakulärer Fund am Flughafen Wien-Schwechat: Ein mutmaßlicher Drogenschmuggler hatte 85 Bodypacks geschluckt. Nach einem positiven Vortest und einer klinischen Untersuchung klickten für den Mann die Handschellen.

„Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, führten am 27. Jänner 2026 am Flughafen Wien-Schwechat Grenzkontrollen durch“, so die Polizei Niederösterreich. Ein 49-jähriger spanischer Staatsbürger fiel ins Visier der Beamten, nachdem er von Sevilla nach Wien gereist war.

Widersprüche und positiver Test

Während der Befragung verwickelte sich der Reisende zunehmend in Widersprüche. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. „Bei einer anschließend durchgeführten Untersuchung in der Klinik Donaustadt in Wien wurden bei ihm unzählige Bodypacks vorgefunden“, so weiter. „Der 49-Jährige hatte 85 Behältnisse mit Kokain mit mehr als einem Kilogramm Gesamtmenge geschluckt“. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Schmuggler vorläufig fest. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.