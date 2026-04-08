Ehefrau findet 75-Jährigen nach Traktor-Arbeiten leblos auf

Nachdem sie ihn telefonisch nicht erreichen konnte, machte eine Frau im Bezirk Wiener Neustadt-Land eine schreckliche Entdeckung: Sie fand ihren Ehemann leblos neben seinem Traktor auf einem steilen Hang.

Ein 75-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle, nachdem sich sein Traktor auf einer steilen Wiese überschlagen hatte.

Ein 75-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle, nachdem sich sein Traktor auf einer steilen Wiese überschlagen hatte.

Am 7. April 2026 kam es im Gemeindegebiet von Lichtenegg (Wiener Neustadt-Land/NÖ) zu einem landwirtschaftlichen Unfall. Ein 75-jähriger Mann verlor bei Arbeiten auf einer steilen Wiese sein Leben. Gegen 11.50 Uhr lenkte der Mann sein Traktorgespann samt Anhänger eine stark abschüssige Wiese hinunter. „Dabei dürfte der Traktor samt Anhänger ins Rutschen gekommen sein und sich überschlagen haben. Der Traktor kam am Hangende auf den Reifen zum Stehen. Der Anhänger kam seitlich zum Liegen“, so die Polizei Niederösterreich in einer Aussendung.

Ehefrau alarmierte Rettungskräfte

Da der 75-Jährige telefonisch nicht erreichbar war, hielt seine Ehefrau gegen 13 Uhr Nachschau und entdeckte ihren Mann neben dem Fahrzeug liegend. Sie setzte umgehend die Rettungskette in Gang. „Trotz ärztlicher Hilfe verstarb der 75-Jährige noch an der Unfallstelle“, so abschließend.