Ladendiebstahl: Verfolgung durch Hollabrunn – Geschädigte gesucht

Ein Ladendiebstahl löste am 10. März 2026 zur Mittagszeit einen Polizeieinsatz in Hollabrunn aus. Zwei mutmaßliche Täter konnten festgenommen werden.

Gegen 12.50 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Hollabrunn zu einem Geschäft gerufen. Mitarbeiter des Betriebs verfolgten einen flüchtenden Verdächtigen bereits zu Fuß. Während ein Beschuldigter direkt am Tatort angehalten werden konnte, gelang den Polizisten wenig später im Stadtgebiet die Festnahme des zweiten, 28-jährigen Mannes. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten eine Tasche sicherstellen, die der Flüchtende in einem Garten weggeworfen hatte. Darin befand sich Diebesgut in Form von Sportbekleidung im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags.

Auto voller Diebesgut und Einbruchswerkzeug entdeckt

Die Ermittlungen führten die Polizei zudem zu einem auf einem Parkplatz abgestellten Täterfahrzeug. Die Durchsuchung des Wagens brachte weitere Funde:

Weiteres, bisher nicht zugeordnetes Diebesgut.

Vermutliches Einbruchswerkzeug.

Eine geringe Menge Cannabis.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei weißrussische Staatsbürger im Alter von 28 und 32 Jahren. Während der Jüngere bei der Einvernahme durch das Landeskriminalamt Niederösterreich geständig war, zeigte sich der 32-Jährige nicht geständig. Beide Männer wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Polizei sucht nach weiteren Geschädigten

Da ein Teil der sichergestellten Gegenstände noch keinem konkreten Tatort zugewiesen werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise. Personen, die Opfer eines Diebstahls wurden oder Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 in Verbindung zu setzen.