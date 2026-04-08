Mordversuch: 23-Jähriger sticht vor Supermarkt zu

Am 7. April 2026 kam es kurz vor 17 Uhr in Pöchlarn zu einer Messerattacke. Ein 23-jähriger afghanischer Staatsbürger aus dem Bezirk Melk befand sich „im alkoholisierten Zustand mit einem Klappmesser (Klingenlänge 5 cm) vor einem Supermarkt. Dort handelte er „in Verletzungsabsicht“ und stach „auf einen 32-jährigen afghanischen Staatsbürger aus St. Pölten ein und fügte ihm Verletzungen am Hals/Schulterbereich zu“, so die Polizei Niederösterreich in einer Aussendung.

Opfer ins Krankenhaus gebracht

„Das Opfer wurde mittels Rettungsdienstes in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert“, so die Polizei weiter. Es stellte sich dort heraus, dass die Verletzungen leicht waren, weshalb der 32-Jährige nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der Beschuldigte konnte von den Beamten noch im Nahbereich des Tatortes vorläufig festgenommen werden. Auch die Tatwaffe wurde in der Nähe sichergestellt. „Zwischen Täter und Opfer bestand offenbar ein Bekanntschaftsverhältnis“, heißt es. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der 23-Jährige in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. „Die Erhebungen der Polizeiinspektion Pöchlarn dauern an“, so die Polizei abschließend.