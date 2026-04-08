10-jähriges Mädchen von Auto erfasst – schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im 23. Wiener Gemeindebezirk. Eine 10-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 16.30 Uhr war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Anton-Baumgartner-Straße in Richtung Erlaaer Platz unterwegs. Um an Fahrzeugen vorbeizufahren, die zum Stillstand gekommen waren, wechselte der Lenker vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Zur selben Zeit versuchte das 10-jährige Mädchen, die Fahrbahn zwischen den stehenden Autos von links nach rechts zu überqueren. Dabei wurde sie vom Wagen des 37-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung vor Ort. Das Kind wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.