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Bild auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber der Ara Flugrettung.
Das Kind wurde ins Krankenhaus geflogen.
23. Bezirk/Wien
08/04/2026
Hubschrauber

10-jähriges Mädchen von Auto erfasst – schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im 23. Wiener Gemeindebezirk. Eine 10-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Gegen 16.30 Uhr war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Anton-Baumgartner-Straße in Richtung Erlaaer Platz unterwegs. Um an Fahrzeugen vorbeizufahren, die zum Stillstand gekommen waren, wechselte der Lenker vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Zur selben Zeit versuchte das 10-jährige Mädchen, die Fahrbahn zwischen den stehenden Autos von links nach rechts zu überqueren. Dabei wurde sie vom Wagen des 37-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung vor Ort. Das Kind wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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