Familienstreit eskaliert: Vater attackiert Sohn, Ehefrau und Polizisten

Am gestrigen Tag (8. April 2026) gerieten ein 55-jähriger Inder und sein 19-jähriger Sohn in einen Streit. Im Verlauf der Konfrontation soll der Vater seinem Sohn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als die 52-jährige Ehefrau versuchte, schlichtend einzugreifen, wurde der Mann auch ihr gegenüber handgreiflich: Er soll sie ebenfalls ins Gesicht geschlagen, am Hals gekratzt und ihr T-Shirt zerrissen haben.

Angriff auf Polizeibeamte

Obwohl sich die Lage beim Eintreffen der Polizei zunächst beruhigt hatte, eskalierte die Situation erneut, als gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wurde. Der 55-Jährige weigerte sich, die Wohnung zu verlassen, und zeigte sich völlig uneinsichtig. Bei dem Versuch der Beamten, die Situation zu klären, griff der Mann die Polizisten tätlich an: Er schlug einem Beamten mit der Faust gegen den Unterarm und einem weiteren Polizisten versetzte er einen Kopfstoß. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Die Ehefrau und der Sohn wurden von der Berufsrettung vor Ort erstversorgt.