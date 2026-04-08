Marihuana-Plantage in Wien entdeckt: Polizei stellt über 12 Kilo sicher
Ein intensiver Geruch im Stiegenhaus wurde einem mutmaßlichen Drogendealer in Wien-Neubau zum Verhängnis. Am Nachmittag des 7. April 2026 konnten Beamte eine großflächige Cannabis-Aufzuchtanlage ausheben.
Anwohner in der Burggasse verständigten gegen 14.45 Uhr die Polizei, nachdem ihnen starker Cannabisgeruch aufgefallen war. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bestätigten den Verdacht vor Ort und beobachteten schließlich einen 34-jährigen Österreicher, der die betreffende Wohnung kurzzeitig betrat. Bei seiner Anhaltung verwickelte sich der Mann in Widersprüche. Das berichtet die Wiener Polizei in einer Aussendung. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. In seinem Fahrzeug entdeckten die Polizisten zudem 650 Euro Bargeld, das ebenfalls sichergestellt wurde.
Über 250 Pflanzen entdeckt:
- Es wurden 256 bereits abgeerntete Marihuanapflanzen sichergestellt, die zum Trocknen aufgehängt waren.
- Das Gewicht der Pflanzen wird auf etwa 12.550 Gramm geschätzt.
- Zusätzlich fanden die Beamten weiteres abgeerntetes Marihuana im Ausmaß von 257,7 Gramm.