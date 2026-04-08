Marihuana-Plantage in Wien entdeckt: Polizei stellt über 12 Kilo sicher

Anwohner in der Burggasse verständigten gegen 14.45 Uhr die Polizei, nachdem ihnen starker Cannabisgeruch aufgefallen war. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bestätigten den Verdacht vor Ort und beobachteten schließlich einen 34-jährigen Österreicher, der die betreffende Wohnung kurzzeitig betrat. Bei seiner Anhaltung verwickelte sich der Mann in Widersprüche. Das berichtet die Wiener Polizei in einer Aussendung. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. In seinem Fahrzeug entdeckten die Polizisten zudem 650 Euro Bargeld, das ebenfalls sichergestellt wurde.

Über 250 Pflanzen entdeckt: