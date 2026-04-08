Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia openrangestock 85696175
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Cannabispflanze
Der intensive Geruch führte die Beamten direkt zu einer Wohnung, in der über 12 Kilogramm Marihuana sichergestellt wurden.
7. Bezirk/Wien
08/04/2026
Cannabisgeruch

Marihuana-Plantage in Wien entdeckt: Polizei stellt über 12 Kilo sicher

Ein intensiver Geruch im Stiegenhaus wurde einem mutmaßlichen Drogendealer in Wien-Neubau zum Verhängnis. Am Nachmittag des 7. April 2026 konnten Beamte eine großflächige Cannabis-Aufzuchtanlage ausheben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Anwohner in der Burggasse verständigten gegen 14.45 Uhr die Polizei, nachdem ihnen starker Cannabisgeruch aufgefallen war. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bestätigten den Verdacht vor Ort und beobachteten schließlich einen 34-jährigen Österreicher, der die betreffende Wohnung kurzzeitig betrat. Bei seiner Anhaltung verwickelte sich der Mann in Widersprüche. Das berichtet die Wiener Polizei in einer Aussendung. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. In seinem Fahrzeug entdeckten die Polizisten zudem 650 Euro Bargeld, das ebenfalls sichergestellt wurde.

Über 250 Pflanzen entdeckt:

  • Es wurden 256 bereits abgeerntete Marihuanapflanzen sichergestellt, die zum Trocknen aufgehängt waren.
  • Das Gewicht der Pflanzen wird auf etwa 12.550 Gramm geschätzt.
  • Zusätzlich fanden die Beamten weiteres abgeerntetes Marihuana im Ausmaß von 257,7 Gramm.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: