Messer-Attacke: Streit unter Lebensgefährten eskaliert

Ein Beziehungsstreit forderte am Dienstagvormittag den Einsatz der Wiener Polizei. Eine 43-jährige Frau ging mit einem Küchenmesser auf ihren Partner und einen Bekannten los.

Gegen 10 Uhr kam es am Margaretengürtel im 5. Bezirk zu einer gefährlichen Auseinandersetzung. Ein zunächst verbaler Streit zwischen einer 43-jährigen Österreicherin und ihrem Lebensgefährten eskalierte völlig. Wie die Wiener Polizei berichtet griff die Frau schließlich zu einem Messer und versuchte, auf ihren Partner einzustechen.

Festnahme unter Messerandrohung

Als die alarmierten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, hielt die Tatverdächtige das Küchenmesser noch immer in der Hand. „Nach einer erfolgten Täteransprache legte sie das Messer ab und konnte in weiterer Folge widerstandslos festgenommen werden“, heißt es weiter. Sowohl der Lebensgefährte als auch ein anwesender Freund erlitten im Zuge des Angriffs leichte Verletzungen. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. „Sie wurde mehrfach angezeigt“, so die Wiener Polizei.