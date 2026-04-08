Wiener Polizei zieht zahlreiche Lenker aus dem Verkehr

Das Stadtpolizeikommando Margareten führte am 8. April 2026 eine großangelegte verkehrsrechtliche Schwerpunktaktion durch. Die Bilanz der Beamten zeigt zahlreiche Übertretungen auf Wiens Straßen.

Besonderes Augenmerk lag auf der Fahrtüchtigkeit der kontrollierten Personen. Dabei kam es zu folgenden Maßnahmen: Es wurden acht Anzeigen gegen Fahrzeuglenker erstattet, die unter dem Einfluss von Suchtmitteln standen. Den Beamten gelang es, insgesamt vier Führerscheine vorläufig abzunehmen. Ein Lenker wurde angezeigt, da er ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war.

Zahlreiche Strafen

Neben den schweren Vergehen wurden auch Dutzende weitere Verstöße geahndet. Insgesamt kam es zu 38 Anzeigen und der Einhebung von 50 Organmandaten im sonstigen Verkehrsbereich. Im Zuge der Aktion konnte eine Strafvollzugsanordnung für das Landesgericht Wiener Neustadt vollzogen werden.