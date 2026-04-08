Diensthund „Jerry“ schlägt zu: 43,5 Kilo Cannabis am Flughafen entdeckt

Ein 22-jähriger Bulgare versuchte, eine große Menge Cannabis von Bangkok nach Albanien zu schmuggeln. Bei einem Zwischenstopp am Flughafen Wien-Schwechat wurde ihm die feine Nase von Polizeihund „Jerry“ zum Verhängnis.

„Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat – Kriminaldienst Grenzpolizei führten am 7. April 2026, gegen 9.30 Uhr gemeinsam mit dem Polizeidiensthund „Jerry“ Gepäckskontrollen durch“, berichtet die Polizei Niederösterreich. Die Bediensteten der Grenzpolizei kontrollierten das Gepäck eines Fluges aus Bangkok, der auf dem Weg nach Albanien war. Dabei schlug Diensthund „Jerry“ bei zwei Koffern an. Bei der anschließenden Durchsuchung kamen 58 vakuumverpackte Päckchen zum Vorschein. Das Gesamtgewicht des sichergestellten Cannabiskrauts beläuft sich auf 43,5 Kilogramm.

Festnahme im Transitbereich

Die Gepäckstücke waren auf einen 22-jährigen bulgarischen Staatsbürger registriert, der sich ebenfalls auf der Durchreise befand. Der Mann wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.