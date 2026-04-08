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/ ©Christoph Graif
Foto auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber
Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Baden/Niederösterreich
08/04/2026
Mit Hubschrauber

E-Biker bei Sturz schwer verletzt

Ein Mountainbike-Ausflug im Bezirk Baden endete am Dienstagnachmittag mit einem Rettungseinsatz per Hubschrauber.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Am 7. April 2026 war ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling mit seinem E-Bike im Bereich des Lindkogels in Siegenfeld unterwegs. Gegen 15.55 Uhr befuhr er einen mittelschweren Mountainbike-Track bzw. Wanderweg bergauf in Richtung des Sooßer Lindkogels.

Taubergung nach Sturz

Am Ende des Kalkgrabens kam der Radfahrer zu Sturz. Aufgrund seiner Verletzungen war es ihm nicht möglich, selbstständig aufzustehen, weshalb er die Rettungskräfte verständigte. „Der Notarzt des Notarzthubschraubers wurde durch ein Allradfahrzeug der Bergrettung zum Verunfallten zwecks Erstversorgung transportiert, so die Polizei Niederösterreich. Der Verunfallte wurde gemeinsam mit der Alpinpolizei NÖ Süd mittels Taubergung durch einen Rettungshubschrauber gerettet. Mit vermutlich schweren Verletzungen wurde der Mann in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.

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