E-Biker bei Sturz schwer verletzt

Am 7. April 2026 war ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling mit seinem E-Bike im Bereich des Lindkogels in Siegenfeld unterwegs. Gegen 15.55 Uhr befuhr er einen mittelschweren Mountainbike-Track bzw. Wanderweg bergauf in Richtung des Sooßer Lindkogels.

Taubergung nach Sturz

Am Ende des Kalkgrabens kam der Radfahrer zu Sturz. Aufgrund seiner Verletzungen war es ihm nicht möglich, selbstständig aufzustehen, weshalb er die Rettungskräfte verständigte. „Der Notarzt des Notarzthubschraubers wurde durch ein Allradfahrzeug der Bergrettung zum Verunfallten zwecks Erstversorgung transportiert, so die Polizei Niederösterreich. Der Verunfallte wurde gemeinsam mit der Alpinpolizei NÖ Süd mittels Taubergung durch einen Rettungshubschrauber gerettet. Mit vermutlich schweren Verletzungen wurde der Mann in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.