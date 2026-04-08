Ab 13. April: Hier kommt es zu einer wochenlangen Sperre

Ab dem 13. April müssen sich Autofahrer in Limberg auf weitreichende Sperren einstellen. Wegen des großangelegten Umbaus der Kreuzung L 50 / L 1217 wird die L 50 für mehrere Wochen gesperrt.

Ab kommender Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer im Bereich Limberg (Stadtgemeinde Maissau/NÖ) auf Einschränkungen einstellen. Die Kreuzung der L 50 mit der L 1217 wird umfassend neu gestaltet. Dadurch kommt es zu Sperren und Umleitungen.

Hier kommt es zu Sperren und Umleitungen:

Die Landesstraße L 50 ist ab dem 13. April 2026 für voraussichtlich sechs Wochen komplett gesperrt. Nach Abschluss der ersten Schüttarbeiten wird sie vorübergehend provisorisch freigegeben.

Die Landesstraße L 1217 bleibt über die gesamte Bauzeit hinweg für den Verkehr gesperrt.

Für den lokalen Verkehr wird eine innerörtliche Umleitung eingerichtet. Der Schwerverkehr muss großräumig ausweichen.

Details zum Bauprojekt

„Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 645.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich etwa 500.000 Euro, während rund 145.000 Euro von der Stadtgemeinde Maissau übernommen werden“, das geht aus einer Aussendung Amt der NÖ Landesregierung hervor. Das Projekt umfasst die Erneuerung des gesamten Straßenoberbaus sowie eine Anpassung der Vorrangregelung: Künftig erhält die Relation von der L 50 (aus Süden) zur L 1217 (Richtung Sitzendorf) Vorrang. Zudem wird eine Linksabbiegespur in Richtung Straning errichtet. „Die Bauarbeiten erfolgen durch die Straßenmeisterei Ravelsbach in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen und sollen im Oktober 2026 abgeschlossen sein“, heißt es.